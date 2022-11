De Luca a Casamicciola: «La Regione Campania stanzia i primi 4 milioni»

Arriva la dichiarazione del presidente della Campania Vincenzo De Luca: «La Regione ha stanziato 4 milioni di euro per far fronte alle più immediate esigenze relative alla frana di Ischia. Valuteremo, insieme con i comuni dell'isola interessati, ulteriori esigenze nell'ambito del programma di messa in sicurezza e ricostruzione del territorio, oltre che per assicurare servizi adeguati alle famiglie sfollate e ospitate in ricoveri provvisori».

Chi ha perso tutto, infatti, sta attraversando una situazione particolarmente difficile e dopo lo choc iniziale, subentra la stanchezza psicologica. Ieri molti chiedevano di poter rientrare nelle proprie abitazioni. Il presidente: «È inimmaginabile il ritorno nelle situazioni precedenti, sia perché molte abitazioni sono demolite, sia perché la situazione idrogeologica è quella che è».

La rabbia degli sfollati

«Qui nessuno ci aiuta», urla, rabbia e frustrazione da parte di chi ha perso tutto e si sente abbandonato. Due ore fa il bilancio del prefetto di Napoli comunicava: 230 sfollati, 8 vittime. Si cercano ancora diverse persone disperse.