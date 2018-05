Ischia, la giunta tecnica lascia con un annuncio su Facebook: attesa per le nuove nomine

Mercoledì 23 Maggio 2018, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 12:37

Le comunicazioni a sindaco e segretario comunale e subito dopo gli annunci ufficiali sui social. A Ischia la giunta tecnica che era stata nominata da Enzo Ferrandino nel luglio scorso, si è dimessa. Il vicesindaco Agostino Mazzella e gli assessori Annamaria Chiariello, Salvatore Ronga e Marianna Sasso, hanno rimesso le deleghe nelle mani del sindaco che si accinge a nominare una giunta politica, espressione delle varie correnti della maggioranza. Il passo indietro del professore, della nota giornalista del TG5, dell'intellettuale e uomo di teatro e della esperta in organizzazione turistica è stato certamente concordato con il primo cittadino, per dare spazio ai nuovi componenti che verranno nominati e che sono il frutto di trattative interne alla maggioranza che durano oramai da mesi.Il segnale dato in queste ultime ore è che queste trattative si siano oramai concluse e che Ferrandino abbia già in tasca la lista dei componenti la nuova giunta e dei rappresentanti del comune nelle aziende partecipate. Nei loro messaggi pubblicati sui rispettivi profili facebook, la Chiariello, Ronga e Sasso salutano funzionari e dipendenti del Comune con i quali hanno avuto modo di stare a stretto contatto in questi mesi di avvio della nuova legislatura e li hanno ringraziati per la collaborazione fornita. Formulando gli auguri di buon lavoro a sindaco e futura amministrazione, i dimissionari si sono detti entusiasti dell'esperienza che gli è stata offerta di portare avanti in questi mesi nell'interesse di Ischia.