Tradito dalla Lega, l'albergatore social di Ischia fonda una lista civica

Sabato 19 Ottobre 2019, 08:30

ISCHIA - Dalla mancata nomina a capo isolano della Lega, al movimento civico fai-da-te che quotidianamente attraverso i social bacchetta politici ed istituzioni locali e rivendica l'azione sociale e popolare per la risoluzione dei problemi che attanagliano Ischia. Si chiama «Libertà e Democrazia» il nuovo soggetto politico creato dal basso e a tenerlo a battesimo è stato Aldo Presutti, l'albergatore balzato agli onori della cronaca nazionale circa un anno fa per aver messo a disposizione di Matteo Salvini e della Lega il suo albergo dopo che l'ex ministro dell'Interno era stato dichiarato sgradito a Maiorca in conseguenza delle sue posizione politiche sull'immigrazione.