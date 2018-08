«Basta austerità da parte della Ue», Pittella rilancia da Ischia la piattaforma Pd

Lunedì 27 Agosto 2018, 14:09

«Se la sinistra vuole sconfiggere il populismo e ottenere un successo alle prossime consultazione europee, bisogna avere il coraggio di dire basta al turbocapitalismo e a questo modello economico: la battaglia non è avere un po' meno austerità, ma dire basta con l'austerità imposta dall'Europa a trazione tedesca». Lo ha detto a Ischia il senatore del Pd Gianni Pittella, già presidente ad interim del Parlamento europeo ed ex capogruppo del Pse all'Europarlamento, nel corso della presentazione del suo libro dal titolo: «Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Per una politica autentica e appassionata» edizione Rubbettino.All'incontro, che si è svolto nella sala conferenze del Castello Aragonese di Ponente, hanno preso parte l'ex sindaco di Ischia, Giosi Ferrandino, che dalla scorsa primavera fa parte del Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici all'Europarlamento; il deputato dem Lello Topo; e i sindaci di Ischia, Enzo Ferrandino; e di Casamicciola, Giovan Battista Castagna. Dal confronto, coordinato da Ciro Cenatiempo, è emersa anche la necessità di mettere in campo un pacchetto di iniziative che saranno sostenute dalla sinistra sia in Europa sia nel Parlamento italiano, a favore delle persone e dei Comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.