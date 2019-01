Ischia, l'albergatore salviniano truffato dai finti leghisti: «Ho pagato sedicenti dirigenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 25 Gennaio 2019, 07:00

Dai troppi coordinatori e portavoce, al caso dell'albergatore fedelissimo di Salvini truffato da sedicenti leghisti romagnoli. A Ischia sono troppe le turbolenze nel partito, ed è per questo che Gianluca Cantalamessa ha annullato la sua visita sull'isola - prevista per questa mattina - e annuncia per fine febbraio la nomina di un commissario. «Venerdì non sarò a Ischia. A breve ci sarà una riorganizzazione a livello provinciale della Lega e in quell'occasione verrò sull'isola per illustrare i nuovi organigrammi. Ma sia ben chiara una cosa ammonisce Cantalamessa e cioè che fino ad allora nessuno può e deve parlare in nome e per conto della Lega sull'isola di Ischia. Da questo momento parlo solo io. Sono l'unica voce ufficiale. Tutti gli altri parlano a titolo personale».