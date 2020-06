«Troppe auto in giro: fermate gli sbarchi», le isole del Golfo di Napoli a rischio caos

Il ministero temporeggia nella promulgazione delle ordinanze anti-sbarco ed è allarme a Ischia, Procida e Capri, dove negli ultimi due fine settimana, nei centri urbani in particolar modo, il traffico veicolare è impazzito a causa di centinaia di automobili arrivate dalla terraferma assieme ai primi vacanzieri campani.

Ci si è messa quest'anno l'emergenza covid19, con tutte le sue ben note implicazioni, ad allungare i tempi decisionali e a far slittare fino a giugno, i provvedimenti che ogni anno di norma il ministero dei Trasporti è invece solito adottare puntualmente nella settimana che precede le festività pasquali. «Come sindaci delle isole abbiamo già da tempo trasmesso al ministero i nostri pareri, fra l'altro in alcun modo vincolanti, ma fino ad oggi - dice Francesco Del Deo, sindaco di Forio e presidente nazionale Ancim - dobbiamo constatare che le ordinanze non ci sono. Tutto dipende sicuramente dai rallentamenti che l'emergenza pandemia ha indotto. Stiamo però sollecitando Roma affinchè i divieti di sbarco e circolazione sulle isole vengano formalizzati al più presto per evitare ulteriori situazioni imbarazzanti sui nostri territori».

A sollevare perplessità e timori sono infatti principalmente gli operatori del settore turistico che chiedono di fare presto, perché altrimenti si rischia di andare incontro ad ulteriori problemi di immagine e di vivibilità del territorio. «In un momento in cui l'economia turistica anche sulle isole fa fatica a riprendersi e tante aziende hanno difficoltà a recuperare quote di mercato, oltre alla sicurezza, ai turisti occorre presentare anche territori vivibili dal punto di vista ambientale. E questo - osserva Francesco Borrelli, consigliere regionale dei Verdi - è un discorso che tocca in questo momento il problema del traffico veicolare. Non bastassero infatti le troppe auto già circolanti, con lo sbarco indiscriminato il problema raddoppia. E quindi - conclude - hanno ragione i turisti che poi si lamentano del caos e dell'inquinamento».

Le ordinanze, come si accennava, sono tre: una per ogni isola. In linea generale i divieti riguardano lo sbarco e la circolazione sulle isole di auto e motoveicoli immatricolati in Campania. Chi arriva da fuori regione o dell'estero con la propria autovettura, può invece imbarcarsi tranquillamente ed anche circolare. Ogni anno, le ordinanze sono vigenti dalla settimana precedente la Pasqua e fino al 30 settembre, in coincidenza dunque con la stagione turistica vera e propria. Stabilito di volta in volta il criterio dello «stop» alle auto immatricolate in Campania, le ordinanze prevedono anche le immancabili deroghe. Ad esempio, su tutte e tre le isole possono comunque sbarcare e circolare - dal lunedì al venerdì - gli automezzi «da lavoro»: quelli cioè intestati a ditte, gestori di servizi e fornitori. E ancora, i veicoli intestati ai proprietari delle seconde case e delle case delle vacanze isolane. Solo per quanto riguarda Ischia, negli ultimi anni una ulteriore deroga che veniva solitamente concessa, è quella dello sbarco autorizzato per quanti prenotavano la vacanza in albergo nei comuni di Barano e Serrara Fontana, che sulla carta sono territorialmente svantaggiati rispetto a Ischia, Forio, Casamicciola e Lacco Ameno in relazione alla distanza in chilometri dai porti di sbarco.

«Le osservazioni che abbiamo inoltrato al ministero - conclude il sindaco di Forio - sono le stesse degli anni precedenti e non abbiamo aggiunto nulla di nuovo, proprio per agevolare il lavoro dei funzionari che scrivono i provvedimenti. Ci auguriamo dunque ancora una volta, che una volta firmate le ordinanze, il ministero le trasmetta presto al Prefetto di Napoli, che a sua volta le renda operative disponendo i controlli ai porti di imbarco della terraferma». Ed in questi giorni di totale ripresa del traffico veicolare, torneranno operative sull'isola d'Ischia anche le ZTL e le strisce blu a pagamento che erano state sospese fin dall'inizio del lockdown.

