Addio ad Italia Viva per passare con i cugini di Azione. È un dissidio tutto interno al Terzo Polo che si registra a Napoli tra la base renziana. Parliamo dei comitati civici, nati tra la fine del 2018 e gli inizi del 2019, lanciati da Matteo Renzi e coordinati da Ivan Scalfarotto che prepararono la nascita di Italia Viva, nato solo a settembre 2019 con l'uscita dal Pd del suo ex segretario.

«Noi membri dell'assemblea nazionale di Italia viva e coordinatori dei comitati civici della prima ora poiché da tempo stanno ponendo il tema del partito che non c'è, siamo inascoltati», è l'incipit dell'addio firmato, tra gli altri, da Giovanna Borrello, Marinella de Nigris, Antonio Solano, Gennaro Mirabella, Gianpaolo Martinelli, Milena Miranda, Luciano Vicari, Antonio Lepre, Bartolomeo de Bonis e Rita Chiliberti. E aggiungono: «Avendo constatato che si rimanda sine die l'unificazione con Azione, vogliamo innescare una battaglia politica per realizzare questo progetto irrinunciabile».

Con l'accusa, pesante, di essere stati messi completamente da parte nonostante abbiano fatto da base civica iniziale alla nascita stessa di Italia Viva: «Poiché - scrivono - i comitati che sono stati di impulso alla nascita di Iv, sono stati messi in Campania da parte non a caso, ma per una scelta politica precisa ed evidente, abbiamo deciso di passare a fare questa battaglia in Azione».

Proprio a Napoli si registrò l'exploit dei comitati civici lanciati dall'ex segretario Pd alla Leopolda 2018. Era il tentativo di Renzi di rialzarsi, riprendersi una propria base, anche trasversale al Pd, dopo la batosta delle politiche 2018. È ancora nel Pd l'ex premier e i comitati nascono come un argine al governo Lega-M5s di quei mesi. Uno scenario nuovo che spinse intellettuali e professionisti a riprendere la discussione politica e, soprattutto, creare luoghi aperti non solo ai delusi democrat ma anche a quei riformisti del centrodestra, in particolare di Fi, indecisi e senza una collocazione. Il classico disegno renziano, diremmo ora, che però ora rischia di essere cannibalizzato da Azione, il partito di Calenda con cui Italia Viva stessa si è federata dopo il patto delle ultime politiche. «Purtroppo si è perso da tempo lo spirito iniziale e ci siamo resi conto che Iv è diventato un comitato elettorale in cui pochi decidevano. Totalmente assenti i vertici nazionali si sono visti solo alla vigilia delle ultime politiche per sistemarsi le proprie candidature. Mortificando il territorio se politici di indubbio spessore come il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto o l'uscente Gennaro Migliore non sono stati candidati», ragiona amaro Antonio Solano, dirigente medico all'Ascalesi, passione politica iniziata nel Pci e fondatore, tre anni fa di «Crescita Napoli», allora il comitato renziano più numeroso d'Italia. «Senza contare come i renziani sembrano inesistenti. Non solo al consiglio comunale di Napoli ma sopratutto in Regione dove i nostri eletti si distinguono per essere deluchiani più che renziani. Così l'unica scelta - aggiunge Solano - è passare con Azione che è un partito più strutturato e attento alla base». Con il paradosso che si esce da Iv per passare con un partito federato con quest'ultimo. «L'obiettivo è creare una casa unica: e se Iv tentenna con Calenda, che ha un partito più strutturato e incisivo, ci riusciremo».