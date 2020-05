Italia Viva entra nel consiglio comunale di Napoli: Sgambati capogruppo con Mundo e Mirra

Il coordinatore nazionale del partito, vice presidente della Camera dei Deputati, Ettore Rosato, su proposta di Barabara Preziosi e Ciro Buonajuto, ha nominato i nuovi coordinatori di zona ed è nato il gruppo Italia Viva entro il consiglio comunale di Napoli. Tante nuove energie, provenienti dalla società civile, dall'associazionismo e dal mondo delle professioni, nonché tanti giovani amministratori locali vanno ad arricchire il partito, a Napoli e nell'hinterland napoletano.



I consiglieri del Comune di Napoli Gabriele Mundo e Manuela Mirra sono passati tra le fila di Italia Viva. Mundo e Mirra, insieme al consigliere Carmine Sgambati, formeranno il gruppo consiliare entro il Comune di Napoli, di cui sarà capogruppo Sgambati.



Un grande lavoro di rafforzamento della squadra sul territorio è stato compiuto in vista del rinascimento del Paese, cui Italia Viva è chiamata a contribuire in questa Fase 2, del post emergenza Covid 19, essendo propositivi e attivi, portando esperienza al servizio della comunità e dei territori. Fra i nuovi coordinatori di zona, Pasquale Bello e Mena Lanzara, che si occuperanno della zona di Giugliano. Giovanni Corrado, sindaco di Cicciano, e l'avvocato Giuditta Simonetti si occuperanno della zona di Nola e dei paesi limitrofi. Il sindaco di Volla, Andrea Viscovo, e Giuseppina Ciccarelli saranno i referenti per Acerra e i paesi circostanti. Antonio Bassolino e Luigia Laezza saranno attivi su Casoria e l'area circostante. Fabio Costigliola, volto noto della politica puteolana, e Lucia Ambrosina si occuperanno dell'area che comprende Pozzuoli e le isole del golfo di Napoli. Dell'area limitrofa a Portici si occuperanno Peppe Panico e Libera D'Angelo. Per Torre del Greco e la zona che comprende l'area archeologica di Ercolano e Pompei, sono stati nominati Geremia Gaudino e Imma Sorrentino. Antonio Pannullo, ex sindaco di Castellammare, e Giovanna Staiano, vice sindaco di Massa Lubrense, infine, si occuperanno della Penisola Sorrentina e dell'isola di Capri. Ultimo aggiornamento: 19:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA