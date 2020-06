LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ambizioso partito fondato da Matteo Renzi approda ufficialmente a San Giorgio a Cremano. Alle 19 di oggi sarà infatti inaugurata al civico 1 di piazza Massimo Troisi la nuova sede cittadina di Italia Viva. Annunciate per l'occasione presenze illustri: dal sindacoal primo cittadino di Ercolano, fino all'ex deputato oggi membro della direzione nazionale. Parteciperanno alla cerimonia del taglio del nastro, tra gli altri, anche la coordinatrice provinciale del partitoe i referenti territoriali, oltre al candidato alla Regione e vicesindaco di Porticii. Il simbolo, che in occasione delle elezioni comunali del prossimo 20 settembre si schiererà al fianco del Pd nella coalizione di Zinno, è stato affidato al presidente del consiglio comunale. Sarebbero al momento nove le liste a sostegno dell'attuale sindaco nella corsa alla riconferma della fascia tricolore.«Italia Viva proporrà alla prossima tornata elettorale una squadra coesa e animata da spirito propositivo - afferma lo stesso Giordano -. L'orgoglio della nostra squadra sono due diplomati del liceo scientificoche, dopo il percorso di "Cittadinanza Italiana e Costituzione" che l'amministrazione ha svolto in alcune classi del liceo, e in cui io stesso, da presidente del consiglio comunale, ho riposto energia e fiducia, hanno maturato la voglia di dare un contributo a questo territorio in maniera concreta. Per me questa è la soddisfazione più bella, frutto di un percorso che punta sul coinvolgimento diretto dei cittadini e in particolare dei più giovani, con la loro vitalità e le loro idee». Sulla stessa lunghezza d'onda il consigliere renziano Franco Iacono, pronto a lanciare il guanto di sfida in vista del voto: «Con Italia Viva ho ritrovato l'entusiasmo di fare politica e dare un contributo alla crescita della mia città. Puntiamo sul lavoro di squadra, sull'ascolto dei cittadini e su una programmazione che parte dalle esigenze del territorio».