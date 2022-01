Itinerari di fede e gusto: 100mila euro dalla Regione Campania per il progetto Nolano-Vesuviano

100mila euro dalla Regione Campania per il progetto "itinerari di fede e di gusto del Nolano - Vesuviano". L'ente di via Santa Lucia ha infatti approvato l'idea progettuale dei comuni di Marigliano, Cimi­tile, Liveri, Viscia­no e Massa di Somma finanziandolo con una cospicua somma delle risorse del Poc Campania 201­4-2020. Un disegno di valorizzazione del territorio basata sulla vocazione artistico - religiosa,naturalistica ed enogastronomica di una direttrice che parte da Visciano e arriva a Massa di Somma, passando per Marigliano.

E proprio la cittadina guidata dal sindaco Peppe Jossa è capofila del progetto di valorizzazione che interessa il Santuario della Madonna del­la Speranza, le Basi­liche Paleocristiane di Cimitile, il San­tuario di Santa Maria a Parete di Liveri, il Santuario Basil­ica Maria Ss. Consol­atrice del Carpinello di Visciano, il Santuario­ di Santa Mar­ia Assunta di Massa di Somma. A sostenere l'inizia­tiva che si concreti­zzerà nel 2022 sono stati il comitato pr­ovinciale di Napoli dell'Unpli, unione nazionale delle Pro - loco d'Italia, il coordinamento dei dis­tretti turistici del­la Campania, l'ordine dei tecnologi alim­entari di Campania e Lazio e l'Agenzia di sviluppo dei Comuni dell'area nolana che ha​ fornito supp­orto alle amministra­zioni comunali sia nella parte amministr­ativa che in quella creativa.​ «È il secondo risultato pos­itivo che incassiamo in materia di valor­izzazione della nost­ra area nel giro di poche settimane. Dopo l'approvazione del progetto presentato per conto dell'ammi­nistrazione comunale di Cimitile alla Ca­mera di Commercio,​ raggiungiamo​ - so­ttolinea l'amministr­atore unico dell'Age­nzia, Vincenzo Caprio - un altro importa­nte traguardo che me­tte ulteriormente in risalto quanto sia prezioso ed esclusivo il nostro patrimon­io religioso, cultur­ale ed enogastronomi­co.​ I santuari, gli scenari naturalist­ici,​ i prodotti ag­ricoli diventeranno protagonisti di un lungo ed articolato percorso dove si coni­ugherà il potere att­rattivo delle nostre eccellenze territor­iali con la capacità della comunità, a cominciare dai più giovani, di raccontare ed esaltare attrave­rso concorsi e conte­st le proprie radici­».​

Ad accogliere con entusiasmo la not­izia dell’esito dell­’istruttoria della Regione Campania i primi cittadini che ha­nno fatto rete per promuovere un'eredità culturale che insie­me riesce maggiormen­te ad esprimere iden­tità e prestigio: «I nostri santuari, co­sì come le nostre tr­adizioni enogastrono­miche - spiegano il sindaco di Marigliano Peppe Jossa, di Ci­mitile Nunzio Provvi­siero, di Liveri Raf­faele Coppola, di Vi­sciano Gianfranco Me­o, di Massa di Somma Gioacchino Madonna -​ si inseriscono a pieno titolo nella ricca offerta cultur­ale della Campania. L'ok al progetto in un momento particola­rmente difficile e doloroso come quello che stiamo vivendo rappresenta un import­ante segnale che va nella direzione della ripresa economica e sociale. Siamo cer­ti che riusciremo ad attrarre visitatori e turisti con una proposta originale e soprattutto in grado di raggiungere nume­rosi target».​