L'Asl di Napoli: niente politica nelle strutture sanitarie

«La campagna elettorale relativa alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 sta, com’era prevedibile, spingendo i diversi attori politici a cercare visibilità in ogni contesto possibile. Conseguenzialmente - a conferma di quanto già disposto - si dispone di porre la massima attenzione ed in nessun caso nelle nostre strutture sanitarie ) dovranno essere consentite manifestazioni o visite da parte di candidati o rappresentanti di partiti o movimenti civici di alcun genere, qualsiasi sia l’appartenenza politica»: è la nota dell'Asl Napoli 1 in relazione al voto.

«I prossimi giorni - continua l'Asl - saranno particolarmente “caldi” e dobbiamo preservare la nostra estraneità alla competizione elettorale».