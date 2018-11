CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 1 Novembre 2018, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornare a Strasburgo tra i banchi del Parlamento europeo per arrivare poi alla Regione senza che si voti subito al Comune. Un giro largo e necessario se vuole restare almeno con un piede in Comune e soprattutto giocarsi la carta per arrivare all'ente di Santa Lucia. Altrimenti l'unica possibilità per continuare a fare il mestiere di politico sarebbero le dimissioni difficilmente gestibili, tuttavia, sotto il profilo politico e dell'immagine. Il sindaco Luigi de Magistris - nella sostanza - ha preparato nei minimi dettagli la sua exit strategy da Palazzo San Giacomo.E si spiegano così anche le scelte che ha fatto e continuerà a fare nel secondo tempo del rimpasto di giunta e di collaboratori, a iniziare da quella che lo ha indotto a nominare vicesindaco Enrico Panini - già assessore al Bilancio - segretario di demA. Del resto il sindaco è sempre più in campagna elettorale: attacca il M5S, «che ha tradito il popolo alleandosi con la Lega», e pungola i dissidenti pentastellati affinché ci sia un dialogo più serrato. Ma soprattutto ribadisce in maniera martellante la sua disponibilità a scendere in campo personalmente alle Europee della prossima primavera.LA LEGGEIn quanto sindaco de Magistris è incandidabile alla Regione a meno che non si dimetta con conseguente scioglimento del Consiglio comunale e tutti a casa. Mentre può concorrere per le Europee perché il fatto che sia primo cittadino di Napoli lo rende «incompatibile» ma candidabile. Cosa significa? Che se viene eletto a Bruxelles non si deve dimettere da sindaco e non si scioglie il Consiglio comunale, il vicesindaco è il reggente e in teoria può arrivare fino al termine del mandato, ovvero nel 2021. Questa la premessa per capire cosa sta maturando nell'universo demagistrisiano e il tour per le urne che ha programmato che prevede tappe obbligate.LE EUROPEESi vota l'anno prossimo e il terreno de Magistris lo sta preparando da almeno un anno. Come alleato ha scelto, a oggi, Diem25 di Yanis Varoufakis, ex ministro delle finanze della Grecia. Il rapporto tra le parti procede a fasi alterne, il nodo si scioglierà definitivamente entro Natale. Il sindaco chiede a Varoufakis un «campo largo», vale a dire lista totalmente civica composta da movimenti e associazioni senza partiti ma con dentro anche nomi provenienti dai partiti. La sensazione è che l'accordo traballi ma che sia in netta ripresa. Andasse in porto il patto politico ed elettorale con Diem25 l'ex pm si candiderebbe alle Europee senza indugi. A quel punto se venisse eletto avrebbe 30 giorni di tempo per scegliere se rivestire i panni di parlamentare europeo oppure restare sindaco. Comunicazione da fare all'ufficio elettorale italiano, un dettaglio non trascurabile. A quel punto l'ex pm sceglierebbe di certo il seggio a Bruxelles in quanto l'opzione non prevede le dimissioni e dunque il Comune di Napoli non verrebbe sciolto. Legge alla mano si andrebbe avanti con il vicesindaco, appunto Enrico Panini. La domanda è: per quanto tempo? L'orientamento della legge è in genere largo, vale a dire che di solito si privilegia l'integrità degli organismi in carica e si arriva a fine mandato. C'è poi una interpretazione più restrittiva secondo la quale si deve andare al voto alla prima tornata elettorale utile che, guarda caso, sono le Regionali del 2020. In entrambi i casi de Magistris regnerebbe al Comune almeno per un altro anno anche se da Bruxelles. E si aprirebbero scenari politici, dal punto di vista arancione, intriganti.