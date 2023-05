Renzo Rosso a Napoli da Manfredi: incontro per valorizzare il territorio

Renzo Rosso, presidente e fondatore del Gruppo OTB, ha incontrato oggi a Palazzo San Giacomo Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, per discutere della valorizzazione del capoluogo campano anche tramite la sinergia tra pubblico e privato.

«L’incontro con Renzo Rosso, imprenditore coraggioso con una visione brillante e sempre fuori dagli schemi, è stato l’occasione per un confronto interessante e costruttivo sugli obiettivi che abbiamo in comune per lo sviluppo della nostra splendida città, ricca di arte, storia e Made in Italy» ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Inoltre, Renzo Rosso ha ricevuto oggi il «Premio Internazionale Città di Gragnano» alla «Personalità Imprenditoriale» nell'ambito del programma del «Maggio della Cultura» di Gragnano. Il riconoscimento, consegnato dal sindaco di Gragnano, Aniello D'Auria, e dall’ assessore regionale alla formazione, politiche giovanili e scuola, Lucia Fortini, alla presenza degli studenti degli istituti scolastici del territorio, è stato conferito a Renzo Rosso «perché la sua storia rappresenta l’essenza dei principi valoriali alla base delle sfide vincenti».

«Sono onorato e felice di essere stato in visita in questa terra della quale apprezzo particolarmente le grandi tradizioni e la profonda passione. Sono ancor più felice di aver avuto modo di raccontare la mia storia ed esperienza ad una platea di giovani che rappresentano il futuro, anche imprenditoriale, del nostro paese» – afferma Renzo Rosso, presidente e fondatore di OTB.

Continua: «Come imprenditori, oggi più che mai, siamo chiamati a rispondere alle esigenze dei nostri collaboratori e soprattutto delle giovani generazioni, creando un ambiente di lavoro positivo dove coltivare il talento, con una particolare attenzione al benessere delle persone. A me viene naturale, perché credo fermamente nel valore della restituzione e in un mondo circolare in cui un’azienda crea, produce, consegna, incassa e restituisce una parte del valore creato alla società. È quello che mi impegno a fare ogni giorno all’interno di OTB e, per le persone in situazione di difficoltà, con la Fondazione OTB che attraverso oltre 350 progetti di sviluppo sociale ha aiutato più di 350mila persone in tutto il mondo. Mi auguro che le attività che portiamo avanti in OTB e il nostro modo di fare impresa possano essere di esempio per i giovani che ho incontrato oggi e che saranno gli imprenditori di domani».