La carovana curda a Napoli: «Ocalan libero per la pace»

Era poco più che una ragazzina, Besime Konca, quando le misero un cappuccio sulla testa e le catene ai polsi. Passò 11 anni nelle carceri turche. Senza piegarsi. Quando uscì di prigione riprese a far politica. Venne riarrestata e si fece altri 5 anni di galera. Fu eletta deputata nel 2015. Allora le tolsero l'immunità parlamentare per rispedirla di nuovo dietro le sbarre. Besime ha oggi 51 anni e vive esule in Germania. È una delle donne...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati