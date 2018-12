Da alcuni giorni Brian non dorme più pensando a quello che lo aspetta nell'"isola misteriosa" dove sbarcherà il 14 dicembre per una quattro giorni di sesso sfrenato,...

È durato solo pochi giorni l’albero di natale in galleria Umberto I. Come ogni anno infatti le baby gang non si sono “fatte attendere” e nella notte sono entrate in azione....