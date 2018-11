CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 21 Novembre 2018, 08:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Fondazione BancoNapoli da oggi avrà un nuovo presidente e un nuovo Consiglio di amministrazione. E la consiliatura si aprirà - forse già nelle prossime settimane - con una richiesta di risarcimento che potrebbe arrivare al miliardo di euro per gli azionisti del vecchio Banco di Napoli, in seguito alla cessione, avvenuta negli anni 90, del più importante istituto di credito meridionale. Con le elezioni odierne per il rinnovo degli organi sociali dell'ente sarà inaugurata ufficialmente l'era di Rossella Paliotto, la prima donna alla guida in 500 anni di storia del Banco di Napoli.Alla Paliotto e al nuovo Cda toccherà riaprire un caso che da due decenni scatena roventi polemiche e che tocca un nervo scoperto della storia della città. Ovvero il risarcimento dei danni subiti dagli azionisti al tempo della privatizzazione del Banco di Napoli. Un'operazione che è stata auspicata a più riprese, anche in tempi recenti, dall'ex presidente della Fondazione Adriano Giannola, secondo il quale il recupero delle somme della Sga - la società creata per la gestione dei crediti deteriorati - sarebbe un diritto, sancito da una legge del 1996, della stessa Fondazione e di tutti gli azionisti che subirono l'azzeramento del capitale del Banco.