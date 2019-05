Nicolais: «La gaffe dell'inno al San Carlo? Re Felipe ha soltanto sorriso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 9 Maggio 2019, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 10:25

«Re Felipe VI ha sorriso, quando l'orchestra e il coro di voci bianche hanno eseguito per errore l'adattamento franchista dell'inno spagnolo. E, ricevute le scuse da parte del soprintendente del San Carlo, il sovrano ha spiegato che è stato bello sentire i bimbi cantare: difatti, assieme a tutti i presenti, ha applaudito». Vuole raccontare com'è andata, il giorno dopo la gaffe, Luigi Nicolais, presidente Cotec Italia, organizzatore del convegno sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione e il ruolo della burocrazia alla luce dell'introduzione e diffusione delle nuove tecnologie. Un simposio che ha portato in teatro anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il capo di Stato del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa. Ma, per il sindaco Luigi de Magistris, si è trattato di «un episodio increscioso, che non doveva accadere. Chi aveva il compito di portare gli spartiti ai bambini, che sono stati bravissimi, doveva stare più attento», ha detto ieri. E, pur precisando di non volere cogliere «questo scivolone», il primo cittadino ha ribadito la sua posizione secondo cui «il San Carlo meriterebbe una soprintendenza di diverso valore».