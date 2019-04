Giovedì 4 Aprile 2019, 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È di circa 68 milioni l'importo totale dei fondi già assegnati e destinati al restyling di 12 porti della Campania i cui progetti esecutivi sono già pervenuti in Regione. I Comuni interessati sono Maiori, Torre Annunziata, Pisciotta, Cetara, Forio, Castellabate, Pollica, Procida, Santa Marina, Sant'Agnello, Agropoli, Monte di Procida. Partite in questi giorni le lettere che trasferiscono le convenzioni da sottoscrivere per tutti i progetti esecutivi già pervenuti in regione.«Le convenzioni vanno sottoscritte urgentemente» - spiega il Consigliere regionale Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti - così come vanno predisposti celermente i documenti richiesti, in modo da ottenere rapidamente la definizione del decreto di ammissione e procedere alle gare. A questi interventi si aggiungeranno quelli di altri 15 porti di cui si attende la presentazione dei progetti esecutivi. La parola ora passa ai Comuni che non dovranno disperdere in nessun modo questa grande opportunità di concretizzare l'impegno e gli sforzi della Giunta De Luca per il cambiamento del volto del sistema portuale campano, innanzitutto per la messa in sicurezza e fruibilità dei porti».