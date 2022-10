La Russa presidente del Senato, i parlamentari della Campania tra selfie e post di auguri

È il D-day della XIX legislatura. Si tiene oggi la prima seduta del Parlamento, con le votazioni per l'elezione dei nuovi presidenti di Camera e Senato.

Mentre la voce sottile di Liliana Segre legge i voti per il presidente del Senato, tra un «La Russa» e un «Bianca» c'è chi immortala il gran momento con un selfie.

Gianpiero Zinzi

«Eccomi in aula». Sorridente e in completo blu gessato, commenta così sulla sua pagina Facebook Gianpiero Zinzi, Lega Salvini, visibilmente emozionato per il gran giorno. E conferma: «A chi mi ha scritto nei giorni scorsi, rispondo: avevate proprio ragione! Essere tra questi banchi regala emozioni uniche. Un misto di orgoglio, responsabilità, senso del dovere, ma anche tanta consapevolezza. Dell'impegno che ci aspetta e delle risposte che gli italiani attendono da tempo».

«Oggi mi godo questa bella giornata, dai prossimi giorni si comincia a lavorare come sappiamo fare noi. Per l'Italia, per la nostra terra!» e dopo un emoji con braccio forzuto, via di motto: «io ci sono perchè voi ci siete».

Marta Schifone

«Giornata da ricordare». Elegantissima e in completo blu navy Marta Schifone, Fratelli D'Italia, che si mostra impettita tra i banchi della Camera dei Deputati.

Dedica la giornata e il post ai suoi follower, e in particolare «per tutti gli italiani che il 25 settembre sera hanno gioito, che vedono in noi una speranza e per tutti gli altri. Per quelli che non ci sono più e che per questo giorno, per vederci qui, hanno lottato».

Posta, poco dopo, i suoi auguri al neo eletto: «Buon lavoro a Ignazio La Russa, nuovo Presidente del Senato della Repubblica» contornato da pallino blu e bandiera italiana.

Gimmi Cangiano

Hashtag “È nu juorno buono” per Gimmi Cangiano, Fratelli D'Italia, perchè anche se a Napoli piove senza sosta, a Roma splende il sole di una nuova legislatura. Contentissimo Cangiano che non riesce a trattenere le emozioni: «Il cuore che batte a mille. Le mani che tremano. Gli occhi lucidi».

«Entrare per la prima volta in Parlamento mi ha scatenato una tempesta di sensazioni contrastanti. Felicità. Ansia. Paura. Senso di responsabilità. Orgoglio. Commozione. Inizia oggi un cammino nuovo. Per me. Per noi». Un sentimentale.

Antonio Iannone

«Fratelli d’Italia in aula, finalmente primo partito anche in aula». Se non fosse abbastanza chiaro, anche Antonio Iannone, Fratelli D'Italia, è in aula, pronto a votare. Ma prima: selfie!

Marco Cerrato

Selfie sfocato, ma felice quello di Marco Cerreto, Fratelli D'Italia, che oggi si «insedia» tra i banchi purpurei dell'aula. Prima della votazione commenta: «una grande emozione e una grande responsabilità. Pronti a risollevare l’ Italia».

Silvio Berlusconi

In tv è apparso contrariato prima del via alle votazioni: sbatte i pugni sul banco, scuote la testa, storce la bocca in una smorfia irritata, il leader di Forza Italia, che sembra non essere molto contento di avere il collega La Russa al Senato. Eppure su Facebook smentisce e si definisce «lieto».

«Non solo non ho mai avuto alcuno scontro con lui, ma stiamo collaborando lealmente e in pieno accordo per dare al nostro Paese un assetto istituzionale stabile e un governo forte e coeso». Corona il tutto con una foto insieme a lavoro: La Russa parla, Berlusconi ascolta. E poi conclude chiamandolo con l'appellativo che è stato suo per lungo tempo: «congratulazioni, Presidente!».