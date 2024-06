«La priorità per l’Unione europea deve essere la sanità: si escluda dal patto di stabilità. È stato fatto per le spese militari, non capisco perché non si faccia anche per garantire le cure a tutti», spiega Laura Castelli, ex viceministra grillina ora candidata alle Europee in tutte le circoscrizioni nella lista Libertà, progetto politico di Cateno De Luca che raccoglie 20 sigle politiche.

La vostra formazione politica è autonomista ma è contro il progetto di riforma Calderoli: perché è un pericolo per il Sud?

«È un pericolo non solo per il Mezzogiorno ma per tutto il Paese: prende in giro tutte le regioni dicendo che farà stare meglio ma non è così perché non vengono appostati nuovi finanziamenti o risorse. È un decreto a saldi invariati. E poi è romanocentrica altro che autonomia»

In che senso?

«Guardi noi siamo autonomisti e federalisti ma non nel senso leghista di affamare il Sud. Il Mezzogiorno è pieno di ricchezze naturali ma oggi tutti i proventi vanno a Roma che poi li redistribuisce. Accade così per le royalties del petrolio in Basilicata e per l’energia che si produce in Sicilia. Invece una parte di queste risorse dovrebbero rimanere sui territori. Il progetto Calderoli invece è solo un furto verso il Sud, in particolare, perché non tutte le regioni si ritrovano sullo stesso nastro di partenza. Bisognerebbe procedere coni Lep ma al governo non sono disposti a mettere risorse. In un recente confronto tv con me è stato un esponente della Lega a confessarlo in diretta: non ci sono soldi da mettere. E tra poco il Patto di stabilità obbligherà il governo a varare una manovra con 25-30 miliardi di tagli».

Proprio oggi l’Istat certifica lo sfascio della sanità, specie al Sud.

«La priorità in Europa dovrebbe essere questa non l’acquisto di armi. Ci sono 4,5 milioni di persone, e il 60 per cento sono donne, che rinunciano a curarsi: perché o ci sono liste d’attesa lunghissime o servono soldi per andare dal privato. La vera emergenza è questa: abbiamo bisogno di tornare al diritto alle cure, prima di tutto. E se in Europa per le armi sono stati tolti i vincoli di stabilità, non capisco perché non si possa fare anche per garantire il diritto alla salute».

A proposito di armi: si discute della possibilità per l’Ucraina di usare le armi della Ue e degli Usa sul suolo russo. Lei cosa pensa?

«Sono due anni che si mandano armi e non vedo altre vie d’uscita se non l’azione della diplomazia europea. Tutti i presidenti del Consiglio dei Paesi Ue dovrebbero impegnarsi per attivare una linea di diplomazia comune e stoppare questo conflitto. Parlano di difesa comune, ma nessuno di un’azione diplomatica unica che metta da parte tutti i personalismi».

In questi giorni ci sono polemiche fortissime contro le politiche green della Ue: bisogna adeguare il patrimonio edilizio italiano.

«La Meloni non si è accorta del recepimento della direttiva da parte del suo stesso governo mentre Lega ed Fdi facevano i manifesti contro. Questa direttiva in Europa la vendono come necessaria alla tutela dell’ambiente ma obbligherà ogni italiano a mettere in conto 50-60 mila euro per adeguare la propria casa. O altrimenti l’immobile subirà una svalutazione enorme, sino al 40 per cento. Ci batteremo per questo perché non solo si attacca il patrimonio immobiliare italiano, che è l’unica grande ricchezza, ma si cede un pezzo della propria sovranità».

La vostra formazione, intanto, deve vedersela contro la soglia di sbarramento del 4 per cento.

«La supereremo. Abbiamo costruito la lista Libertà con Sud chiama Nord, prima forza della Sicilia grazie al lavoro di Cateno De Luca. Faremo un ottimo risultato e non ci fermeremo: dopo le Europee presenteremo il nostro simbolo alle prossime politiche ed amministrative».