«Ladri a Scampia», le offese gratuite e i luoghi comuni del Grillo parlante

Ai guitti tutto è permesso. Un po' meno, però, quando sono anche a capo di un movimento politico. Non varrebbe neanche la pena di star dietro alle farneticazioni di Beppe Grillo (che nel suo blog, in versione Mosé che divide le acque, ha tirato in ballo Scampia definendola come una terra di ladri) se non fosse che Scampia non è un luogo della mente, e nemmeno un luogo comune (sebbene Grillo e tanti altri la considerino tale) ma un luogo reale, dove decine di migliaia di uomini e donne vivono dignitosamente, spesso facendosi il mazzo per mettere insieme il pranzo con la cena.Così come Scampia non è un luogo della mente, allo stesso modo Grillo non è un fumetto, o un ologramma, ma il fondatore e il punto di riferimento di un soggetto politico che ha guidato il governo negli ultimi 14 mesi (e si prepara a guidarlo ancora). Insomma, è vero che per l'ex comico tutto è uno scherzo, una provocazione, uno show, ma qualche problema questa sua supercazzola di fine agosto - Scampia terra di ladri - lo crea.Innanzitutto allo stesso Grillo. Il quale, non essendo l'Unto del Signore e non possedendo il dogma dell'Infallibilità, dovrebbe spiegare il dove, il come, il quando e il perché, insomma dovrebbe motivare ciò che dice, perché la vita non può ridursi né a un eterno sketch né a un eterno vaffanculo, e quando si apre la bocca bisognerebbe farlo con cognizione di causa; qualche problema, poi, lo crea agli abitanti di Scampia, che hanno già i loro Grilli per la testa, sono nella stragrande maggioranza lavoratori onesti e vorrebbero stracciarsi di dosso etichette, stereotipi e marchi d'infamia; ancora, la battutaccia di Grillo qualche disagio lo crea anche al sindaco De Magistris, che un giorno in cui era in vena di stravaganze annunciò la nascita di un non meglio precisato sportello anti-calunnie. Di quell'iniziativa, come di molte altre partorite dalla funambolica mente del sindaco, non s'è saputo più nulla: ecco una buona occasione per fornire una prova di esistenza in vita di questo sportello volante non identificato.Ma a conti fatti crediamo che il problema più serio, con questa sua sparata su Scampia, Grillo lo abbia creato ai suoi stessi sostenitori, che sono tantissimi. Ovvero i grillini napoletani, militanti o semplici simpatizzanti, i quali in buona fede hanno seguito e continuerebbero volentieri a seguire il loro Capo se non si trovassero di fronte a un calunniatore della loro terra. Accidenti, avevano lasciato un leader, si sono trovati di fronte a un profeta che divide le acque, affogando nei luoghi comuni.A proposito, il titolo del post era: «Ho incontrato Dio». Padre, perdonalo, perché non sa quello che dice.