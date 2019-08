Mercoledì 28 Agosto 2019, 10:59

Il presidente dell'Ottava Municipalità di Napoli (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia), Apostolos Paipais, querelerà Beppe Grillo per la frase «un parlamento con più ladri che a Scampia» contenuta nel post pubblicato ieri sul suo blog dal titolo «Ho incontrato Dio».Paipais, intervenuto questa mattina a Radio Crc, ha spiegato che sentirà gli avvocati nella giornata di oggi: «È un mio dovere - ha detto - ho avuto tantissima solidarietà. Questa cosa non è accettabile. Insieme al sindaco possiamo portare avanti questa strada». Secondo Paipais «stiamo assistendo alla spettacolarizzazione della politica. Per fare un pò di rumors, sentono la necessità di martirizzare territori più deboli», ha concluso