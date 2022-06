Lady Mastella a Somma Vesuviana: «Contenta di essere qui con Di Maio»

«Sono contenta di essere qui sul palco con il ministro Di Maio, perché quando si è con persone perbene non esistono le cose ibride e noi non precludiamo il dialogo con nessuno». Così la senatrice del gruppo misto Sandra Lonardo Mastella, che stasera sta condividendo il palco con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Somma Vesuviana, per la chiusura della campagna elettorale del candidato a sindaco Salvatore Di Sarno.

APPROFONDIMENTI LA MANIFESTAZIONE Napoli, protesta con Alex Zanotelli contro la privatizzazione... IL PROGETTO Nasce Napoli città della musica: «La creatività... L'EPIDEMIA Omicron 5 Italia, primo caso anche a Napoli e De Luca avverte:...

A sostegno del sindaco uscente, ricandidatosi alla fascia tricolore, ci sono sette liste, tra le quali il Movimento 5 stelle e la civica «Somma al centro» sostenuta da Lonardo. «Lo dico a Di Maio e a chi come lui è al Governo - ha aggiunto la senatrice, moglie del sindaco di Benevento Clemente Mastella - basta con le liste fatte nelle sedi politiche, ci vuole il protagonismo della gente, bisogna puntare sulle preferenze».

Lonardo, infine, ha sottolineato che voterà «si ai cinque referendum». «Non auguro a nessuno quello che ho passato io - ha concluso - la legge Severino andrebbe abolita subito».