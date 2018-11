Venerdì 9 Novembre 2018, 16:26

«Verrebbe da dire a volte ritornano. Io e Mastella abbiamo in comune solo il fatto di essere sindaci, da lui mi divide tutto, il modo di intendere la morale e la politica. Questo è evidentemente il segno del forte cambiamento che sta avvenendo nel nostro Paese». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in onda a radio Crc ha commentato l'indicazione di Sandra Lonardo, moglie dell'ex Guardasigilli Clemente Mastella, tra i componenti della Commissione Antimafia in Parlamento in quota Forza Italia.