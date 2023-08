Il Comune di Napoli ha disposto con ordinanza la sospensione dal 28 agosto al 16 settembre la pista ciclabile in via Partenope, nel tratto compreso tra piazza Vittoria e via Ugo Foscolo.

La decisione per consentire i lavori di costruzione e messa in esercizio di un tronco di linea elettrica MT chiesti da e-distribuzione S.p.A.