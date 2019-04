Lavori di allargamento al porto di Napoli, in campo l'Anac: «Diverse criticità»

Martedì 2 Aprile 2019, 14:56

«I lavori di allargamento del Porto di Napoli e che interessano soprattutto l'aria est della città risultano avere diverse criticità. Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha risposto alla nostra interrogazione del 7 novembre scorso, sulla base delle informazioni acquisita dell'Anac, confermando i nostri sospetti». È la denuncia del senatore M5S, Vincenzo Presutto.«Nella risposta - continua Presutto -, il ministro evidenzia l'incompatibilità dei commissari della commissione di accordo bonario la violazione dei tempi di avvio del procedimento di tale accordo e criticità sugli importi riconosciuti all'impresa esecutrice. Inoltre, per quanto riguarda l'analisi delle varianti in corso d'opera, che hanno visto una maggiorazione dei costi dei lavori del 30%, l'Autorità nazionale Anticorruzione ha ritenuto di avviare un'ispezione specifica per acquisire altre informazioni».«L'allargamento del Porto di Napoli - conclude Presutto - presenta delle forti criticità anche sotto il profilo ambientale in quanto la superfice che teoricamente dovrebbe andare ad occupare corrisponde con i collettori fognari che sfociano a mare e a pochi metri da uno splendido lungomare. Insomma, la situazione del porto è tutt'altro che rosea».