Sabato 20 Gennaio 2018, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 20-01-2018 09:47

«Non si sta nel Movimento per ottenere una candidatura in Parlamento, è scritto nel Dna dei 5Stelle. Quindi non capisco perché tante recriminazioni dopo le esclusioni dalle parlamentarie». Valeria Ciarambino ha cominciato lavorando fianco a fianco con Luigi Di Maio, nello stesso gruppo di Pomigliano. Il grande balzo lo ha compiuto da candidata presidente alla Regione. E oggi da coordinatore per le elezioni in Campania. «È entusiasmante, ma è anche un macello: tante iniziative sui territori, tanti adempimenti burocratici. Bisogna essere tosti. E io lo sono».«Diciamo innanzitutto che sono state un evento straordinario, un'esperienza di partecipazione popolare unica al mondo. Sono la nostra risposta alle leggi elettorali degli ultimi decenni che hanno impedito ai cittadini di scegliere i propri parlamentari facendo votare liste bloccate. E anche a questa legge elettorale è stata costruita contro il M5s».«No, io non ho avuto nessun ruolo nella scelta dei candidati. La responsabilità è solo del coordinatore politico Luigi Di Maio e dei suoi collaboratori. Io ho un ruolo organizzativo. Ma condivido il loro operato».