Faida tra clan a Ponticelli, Lega Campania: «Potenziamento forze polizia resti priorità»

«Esprimiamo contrarietà riguardo alle posizioni del ministro Guerini che a Napoli ha espresso la volontà di portare via dalle strade i militari italiani. Come già dichiarato dal sottosegretario dell'interno Nicola Molteni riteniamo prioritario, alla luce anche degli ultimi episodi della cronaca a Ponticelli dove si acuisce lo scontro tra clan camorristici rivali, e soprattutto, alla luce delle brillanti operazioni delle forze di polizia che hanno portato a numerosi arresti e sequestri di centinaia di milioni di euro in provincia di Napoli, dare segnali di presenza dello Stato per le strade. Il potenziamento degli organici delle forze di polizia deve restare una priorità assoluta: la Lega ha lavorato in questo senso anche nell'ultima Legge di bilancio, dobbiamo insistere su questa direzione.

Il gap che ancora oggi vede la polizia in una situazione di grave sottodimensionamento, con le note carenze di agenti aggravate dai pensionamenti, non è stato colmato ed è indispensabile, a nostro avviso, l'apporto di tutte le componenti del comparto sicurezza. La tutela dei cittadini e dei territori campani è una priorità assoluta». Così in una nota i parlamentari campani Pina Castiello, Gianluca Cantalamessa, Francesco Urraro, Ugo Grassi e Valentino Grant, eurodeputato e segretario regionale della Lega Campania.