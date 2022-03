Legalità a Napoli, il 17 marzo dialogo tra Landini e Don Ciotti

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini e il presidente di Libera contro le Mafie, don Luigi Ciotti in dialogo nel cuore di Napoli, all'interno della Fondazione Foqus nei Quartieri Spagnoli. L' l'iniziativa promossa da Cgil Napoli e Campania e da Libera Campania in vista della XXVII Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti delle mafie che, quest'anno, terrà il suo evento principale proprio a Napoli il 20 e 21 marzo.

L'evento, che sarà condotto dalla giornalista del Tgr Rai Campania, Francesca Coppola, è in programma per giovedì 17 marzo alle ore 15:00 nella sede di FOQUS in via Portacarrese a Montecalvario e sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social di Cgil Napoli e Campania e Libera Campania.

«In vista dell'appuntamento del 21 marzo, che vedrà Napoli capitale della legalità, della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti delle mafie, la Cgil - ha detto il segretario generale Nicola Ricci - ha inteso organizzare un momento di confronto aperto alla città, in luogo simbolo del riscatto dalla criminalità, la Fondazione Foqus, che da anni nei Quartieri Spagnoli porta avanti un percorso sociale ed educativo rivolto ai giovani. Come organizzazione aderente a Libera, da sempre, accompagniamo il 21 marzo con iniziative e dibattiti e riteniamo, proprio quest'anno, mettere al centro della nostra discussione il rapporto tra il contrasto alla criminalità e la riqualificazione della città, i modelli di sviluppo, del lavoro e della occupazione, le povertà educative, senza dimenticare la situazione che stiamo vivendo tra l'uscita dalla pandemia e la guerra nel cuore dell'Europa»