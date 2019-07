Legalità, intesa tra Uil Campania e associazione Durante per la tutela dei diritti nei quartieri a rischio

Martedì 30 Luglio 2019, 19:26

Azioni comuni per la diffusione della cultura della legalità, la tutela dei diritti ed il rafforzamento della coesione sociale specie nelle periferie e nei quartieri a rischio di Napoli, sono questi gli obiettivi del protocollo di intesa siglato oggi pomeriggio dalla Uil Campania e dall'Associazione Annalisa Durante.Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania e Giuseppe Perna, presidente dell'Associazione, hanno firmato l'accordo che prevede la condivisione non solo degli spazi, ma anche di iniziative, dibattiti e progetti per diffondere in maniera più capillare e costante la cultura della legalità nella città di Napoli. «La Uil Campania è da sempre in prima linea nella lotta a sostegno della legalità - afferma Giovanni Sgambati - con questo accordo continua la sua opera di presidiare il territorio metropolitano, non solo attraverso l'inaugurazione di nuove sedi, ma anche con collaborazioni ed intese con altri soggetti che, come noi, credono che con la tenacia e con azioni concrete sia possibile passo dopo passo contrastare la criminalità e diffondere una cultura della legalità».«Avremo di sicuro un valido supporto da una sigla sindacale come la Uil per il lavoro di prevenzione, di educazione civica e di contrasto alla povertà educativa nei quartieri a rischio della città - afferma Giuseppe Perna - azioni e strumenti che condivideremo, perché a Forcella, così come al centro storico di Napoli, il cambiamento ed una cultura della legalità sono possibili, ancor di più insieme e facendo rete».