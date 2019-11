Congresso Legambiente, domenica gran finale con don Ciotti e Cafiero De Raho

Il congresso nazionale di Legambiente prosegue domenica 24 novembre dalle 9.00 al museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, con la giornata finale che avrà tra gli ospiti principali il presidente di Libera don Luigi Ciotti, il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho e il sottosegretario all’ambiente Roberto Morassut.



La mattinata proseguirà, poi, con gli interventi in plenaria dei delegati e degli altri ospiti tra cui Marco Omizzolo, premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la sua coraggiosa opera in difesa della legalità attraverso il contrasto al fenomeno del caporalato, Licio Palazzini presidente Arci Servizio Civile, Maria Grazia Mammuccini presidente Federbio.



Nel pomeriggio prevista l’elezione delle cariche nazionali dell'associazione ambientalista. © RIPRODUZIONE RISERVATA