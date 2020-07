Lido di Potere al Popolo alla Regione per protestare contro il «caro spiaggia»

Costumi, infradito, ombrelloni e racchettoni. I rappresentanti e gli attivisti di Potere al Popolo sono tutti “al mare” ma nel piazzale della sede della regione Regione Campania a Santa Lucia.



Un flash mob di protesta, ideato per opporsi a quella che è la diminuzione delle aree di spiagge libere presenti sulle coste campane. Una contrazione del litorale a disposizione dei bagnanti che – i sostenitori di PaP – quantificano in un 70%.

«Continueremo a raccogliere segnalazioni e proteste anche durante il mese di Agosto – afferma il candidato alla presidenza Giuliano Granato – perché vigilare su questa situazione lo riteniamo un dovere civico. Il presidente della Regione De Luca ha concesso il 70% delle coste ai privati, a quelli che in queste settimane hanno aumentato vertiginosamente i prezzi dei lettini, degli ombrelloni e delle discese a mare. Noi crediamo che la legge vada cambiata e che vadano ascoltati i comitati che difendono le spiagge. Vanno concesse e rese libere almeno il 50% delle aree balneabili del litorale, perchè tutti possano usufruirne. Spiaggia pubblica però, non vuol dire un luogo per i cittadini di “serie B”. Queste devono essere attrezzate, con servizi e accessibili a tutti. Soprattutto alle fasce più deboli come i disabili. In questo modo si potrebbero creare anche posti di lavoro grazie a persone che se ne prenderebbero cura. Questo, secondo noi, è il vero volano di sviluppo che non abbiamo più intenzione di “regalare” ai privati».

13:33

