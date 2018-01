Liberi e Uguali, non c'è posto per Bassolino: «Rinnoviamo, ma resta con noi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 24 Gennaio 2018, 08:24 - Ultimo aggiornamento: 24-01-2018 09:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nessun veto contro Bassolino, Liberi e Uguali è orientata a fare una lista di rinnovamento. Antonio continuerà a darci una mano perché è una grande risorsa del partito». Le parole arrivano dal tavolo nazionale del partito di Pietro Grasso di qui «il virgolettato autorizzato», e sembrano essere quelle definitive rispetto alla candidatura dell'ex sindaco di Napoli. Ma stanno davvero così le cose? La sensazione forte è che effettivamente sia difficile immaginare un colpo di scena così dirompente da poter far presagire un cambio di rotta con Bassolino all'ultimissimo momento in campo. Gli aspiranti sono tanti, i posti molto pochi. Tuttavia, dubitare è almeno legittimo, quindi fino a sabato meglio stare in campana.Quali i motivi dell'esclusione di Bassolino? Intanto, il diretto interessato non ha mai dichiarato di essere interessato alla candidatura, viceversa si è sempre detto interessato al progetto politico. In seconda battuta, quelli di Liberi e Uguali puntano al rinnovamento però lasciano un portone aperto per Bassolino per il dopo elezioni. Una contraddizione perché è un po' come dire che dal 5 marzo, una volta acchiappato lo scranno parlamentare, si possono dare le chiavi del partito «anche a chi è compromesso col passato».Questo lo stato dell'arte. Per l'ex sindaco si profilerebbe un ruolo importante in un partito che oggettivamente oggi è solo la somma di tre formazioni politiche - Sinistra italiana, Mdp e Possibile - che messe insieme nella migliore delle ipotesi arrivano al 6%. Il cemento che tiene unito Leu è essere almeno sulla carta «sinceramente anti Pd». Fermo restando che la non sincera legge elettorale, comunque vada, porterà a convergenze con i dem.