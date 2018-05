Lunedì 7 Maggio 2018, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2018 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra quasi fatta per Gennaro Mola, nell’ambito del procedimento che lo vede imputato nella cosiddetta storia di listopoli. C’è un accordo tra accusa e difesa per un patteggiamento, che dovrà essere ratificato mercoledì mattina dinanzi al giudice che si sta occupando del caso. Spetta infatti al giudice per le udienze preliminari Alfonso Sabella valutare l’opportunità della richiesta che sarà avanzata mercoledì mattina dalla difesa dell’imputato numero di listopoli. Stando a quanto emerso finora, ci potrebbe essere un patteggiamento a un anno di reclusione (con tanto della sospensione condizionale della pena, trattandosi di un incensurato), con la conclusione definitiva della vicenda. Alcuni mesi fa, era stato il consigliere comunale in quota Pd Salvatore Madonna ad uscire dal processo, con una sorta di contropiede: per lui, che sin dalle prime battute investigative aveva ammesso di aver firmato in calce a liste che gli erano state portate dallo staff politico, c’è stato un patteggiamento a sei mesi. Mercoledì tocca a Gennaro Mola, numero uno dello staff elettorale di Valeria Valente, nella sua candidatura a sindaco di Napoli alle amministrative del 2016. Difeso dal penalista napoletano Bruno Von Arx, Mola è pronto ad ammettere di aver commesso delle irregolarità - probabilmente dettate dalla fretta di chiudere le liste - nella definizione dell’elenco di nomi da inserire a sostegno della candidata sindaco Valeria Valente. Violazioni della legge elettorale è l’accusa mossa a Mola, al termine delle indagini condotte dal pm Stefania Buda (oggi in forza alla Procura generale) e dal pm Valeria Sico, magistrato in forza al pool mani pulite del procuratore aggiunto Alfonso D’Avino.Mesi di studio delle carte, ora c’è il via libera della Procura nei confronti della richiesta di patteggiamento di Mola. Tocca ovviamente al giudice stabilire quanto sia «congrua» la condanna a un anno di reclusione, in uno scenario ancora aperto, in cui l’attore principale ha ancora la possibilità di ritirare la propria proposta di patteggiamento. Un caso eclatante, quello di listopoli. Un anno e mezzo fa, la vicenda rimase per giorni al centro dell’attenzione mediatica, di fronte alle denunce di alcuni cittadini che si riconobbero - non senza una buona dose di sorpresa - all’interno del gruppone di nomi che avrebbe dovuto tirare la volata per la candidata a Palazzo San Giacomo. Tutto nacque dalla denuncia dei genitori di una ragazza - la studentessa Federica che in questi mesi ha scelto di costituirsi parte civile - il cui nome era finito nella principale lista civica a sostegno della Valente. Candidata a sua insaputa, si disse. E non si trattò di un caso isolato, a leggere le conclusioni della Procura di Napoli. Riflettori puntati sulla lista «Napoli vale, Valeria Valente sindaco», dalla quale emersero anche altri casi simili al caso di Federica. Difeso dal penalista Carlo Di Casola, Salvatore Madonna fu il primo ad essere iscritto nel registro degli indagati. Venne individuato come uno dei «certificatori» delle irregolarità, una sorta di «notaio» dei brogli via via attestati in fase investigativa.Stando alla ricostruzione della Procura, nelle ultime ore prima della consegna delle liste, Madonna aveva autenticato nomi e richieste di candidatura che gli erano stati girati dal suo staff elettorale. Fatto sta che nel corso dei giorni, l’attenzione si è spostata sui vertici dello staff, ritenuti responsabili di aver offerto ai compilatori nomi di cittadini del tutto ignari di essere finiti in una lista civica. Decisivo, a far emergere il caso, la richiesta della Corte di appello di certificare le spese elettorali ai singoli candidati. Sorpresa, rabbia, la sensazione di essere stati usati. Un anno e mezzo dopo lo scandalo, una stretta di mano tra le parti, il via libera al patteggiamento, con una condanna a carico del presunto regista della listopoli comunale.