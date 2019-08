Sabato 3 Agosto 2019, 15:03 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2019 15:04

«Nell'ultimo tavolo al ministero è stato riconosciuto che abbiamo superato la soglia dei 160 punti nella griglia dei livelli essenziali di assistenza per il 2018. Da settembre chiederemo un'accelerazione straordinaria dei tempi di riunione della Commissione per le analisi della griglia Lea e così potremo chiudere il commissariamento dopo aver festeggiato il decennale». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore ha ricordato che «finora abbiamo stabilizzati circa 1000 precari e presto per la prima volta avremo centinaia di nuovi occupati nelle nostre Asl. Sono partiti anche i concorsi per coprire le carenze anche sulle figure apicali, i primari, intanto se bisogna coprire a scavalco qualche funzione, si può fare ma abbiamo finalmente attivato i concorsi per coprire le funzioni primariali».