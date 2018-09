Pronto il ricorso per sbloccare la spesa, de Magistris: «Vogliono affamare Napoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 18 Settembre 2018, 12:00

Farà ricorso il Comune contro il blocco della spesa «discrezionale» imposto dalla Sezione regionale della Corte dei Conti. Lo annuncia il sindaco Luigi de Magistris che non è tenero verso la magistratura contabile. Anche perché con l'emendamento passato nel Milleproroghe i comuni in predissesto, avranno modo di rifare il piano di rientro dal debito - che per Palazzo San Giacomo è di 1,7 miliardi - e prendere tempo per adottare eventuali contromisure. Insomma lo stop arrivato dalla Sezione regionale alla lui ce di quanto deciso dal Parlamento a de Magistris - è apparso «inspiegabile». La sostanza - tuttavia - è che se non arrivano provvedimenti legislativi più pesanti, Napoli sarà costretta a vivacchiare fino al termine del mandato del sindaco, e questo nella migliore delle ipotesi.Il sindaco racconta cosa significa per il Comune cancellare il debito cosiddetto «ingiusto» e fa il suo appello: «Molte delle somme che il Comune, e dunque i napoletani, devono pagare appartengono alle gestioni commissariali, si tratti debiti dello Stato non parlo dei miei predecessori. «Rispetto tutte le decisioni e quando non sono d'accordo lo dico. Quando si cominciano a vedere cose molto discutibili sul piano giuridico istituzionale si ha un po' il dovere di dirle perché altrimenti c'è il rischio di affamare un popolo, distruggere diritti e interrompere una rinascita che passa attraverso la virtuosità dei conti». Lo stop alla spesa è un boccone amaro da ingoiare: «Sembra quasi - dice l'ex pm - che come superi un ostacolo immediatamente c'è davanti un altro paletto. Noi siamo consapevoli che c'è tanto da fare, ma lasciatecelo fare. Qualche volta si ha la sensazione che c'è qualcuno che quasi ti vuole impedire di portare la risposta definitiva a una città che è autonoma da tutti poteri, questa cosa dobbiamo cominciare a dirla». Sindaco che poi conclude così: «Avessimo fatto noi questi debiti allora avrei detto che sono un incapace, devo però pagare questi prezzi per debiti che non sono neanche delle Amministrazioni precedenti, ma di commissari di Governo noi siamo vittime, dobbiamo essere risarciti. Dov'era prima tutta questa gente che doveva evitare che si arrivasse a questo? Resto basito perché stiamo entrando in una sfera che non è più quella del giusto equilibrio».