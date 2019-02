Napoli, la lotteria dei premi: 4 milioni ai dipendenti del Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 6 Febbraio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama «produttività di gruppo» ed è uno strumento individuato dall'amministrazione comunale per remunerare le prestazioni dei dipendenti comunali per il conseguimento di specifici obiettivi. I criteri sono stati approvati con delibera di giunta comunale il 4 luglio 2013 e approvati successivamente dal ministero dell'Economia. Lo stanziamento, che ammonta per l'anno 2018 a 3 milioni 800mila euro, è destinato a remunerare, con compensi legati alla produttività e alla performance, i dipendenti appartenenti a determinati profili professionali e impegnati in settori considerati «delicati e strategici» per l'amministrazione, al fine di conseguire gli obiettivi previsti nel piano delle performance. In questo modo il Comune di Napoli punta ad «incentivare la produttività ed il miglioramento quali-quantitativo dei servizi, da intendersi quale risultato aggiuntivo rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa».