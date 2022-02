Luca Trapanese nella webtv del Mattino: «Bonus di 600 euro per le utenze a famiglie con basso reddito»

È l'assessore comunale alle politiche sociali Luca Trapanese il nuovo ospite della web tv del Mattino in diretta sulla nostra pagina facebook.

Bonus utenze

«Bonus utenze. Bonus di oltre 8 milioni di euro, dove daremo la possibilità ai cittadini con un reddito inferiore ai 600 euro, in modo da poter fare richiesta di un bonus di 600 euro.» ha dichiarato Trapanese.

«E in lavorazione anche un bonus taxi. È molto difficile coordinare le diverse assocazioni. Al momento si sta lavorando ad un'app a riguardo. Speriamo di poter dare il via a questo bonus dalla prossima settimana»

La storia personale

La storia di Luca Trapanese è diventanta in brevissimo tempo un vero e proprio fenomeno social. L'adozione della piccola Alba, bimba affetta dalla sindrome di down lo ha reso un vero e proprio esempio. «C'è un grande bisogno di rieducare la società. Bisogna parlare di disabilità. Il figlio disabile può essere una grandissima opportunità. Fa parte della vita ed è un modo di rieducare la società. Bisogna rieducare anche sul tema della famiglia, poichè sta cambiando insieme alla società. Dove c'è famiglia c'è amore.» ha raccontato, mettendo in evidenza l'importanza di essere un nucleo familiare stabile ed unito.

Le nuove politiche sociali

«Se vogliamo parlare del welfare siamo riusciti a sopravvivere grazie ad organizzazioni che hanno creato servizi autonomi. Abbiamo delle potenzialità enormi. Come amministrazione abbiamo bisogno di unirci con le altre istanze. Avere le porte aperte delle Ragione ci da tantissime possibilità.» ha detto «c'è voglia di costruire un welfare che coinvolga tutte la parti». Importante è il ruolo che il comune avrà nelle nuove politiche sociali: «Il Comune deve accompagnare e coordinare. Abbiamo dei tavoli aperti su migranti, e infanzia. Non bisogna sprecare il potenziale che si ha» ha concluso.

I senza fissa dimora e il caso della Galleria Umberto

Sui senza fissa dimore invece i piani sembrano essere ben chiari:«bisogna creare una rete tra associazioni» ha dichiarato Trapanese. «Bisogna creare una serie di struttura che si occupino di problemi ben precisi in diverse zone della città con non più 15 posti letto a posto. Si sta prospetta di creare dei veri e propri appartamenti con non più di 4 persone» ha spiegato. Si è parlato anche della situazione della Galleria Umberto «nove dei senzatetto della Galleria, ora dormono in strutture autorizzate, grazie all'aiuto di esperti e di un'equipè» ha dichiarato «l'amministrazione deve fare il suo dovere ma bisogna investire anche nei suoi cittadini.»

Miglioramento infrastrutture

«Stiamo lavorando sulla costruzione di una città diversa. Vogliamo lavorare sulla costruzione di progetti che rimangano alla città e alla famiglia»ha dichiarato Trapanese «Si deve lavorare molto sulle famiglie. Al momento sono aperte delle strutture in cui psicologici ed esperti che accompagnano i ragazzi nelle loro attività» Sul tema delle disabilità si è parlato molto di bambini «bisogna garantire ai bambini disabili la possibilità di andare a scuola. Abbiamo raccimolato 1 milione di euro per dare ai bambini la possibilità di andare a scuola» ha detto. «C'è bisogno di essere vicino ai genitori e alla famiglie di persone disabili»