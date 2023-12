La vicenda delle luminarie di Natale accese solamente pochi giorni fa, ovvero lunedì, con una Napoli gremita di turisti ma illuminata a macchia di leopardo è una ferita per il sindaco Gaetano Manfredi. Che fa professione di umiltà: «Chiedo scusa ai napoletani, non è andata come volevamo ma prometto che l'anno prossimo sarà completamente diverso già abbiamo iniziato a lavorare in questa direzione». Parole che dice a Radio Kiss Kiss Napoli intervistato da Valter De Maggio. Insomma non che si sente ogni giorno un amministratore che chiede scusa evidentemente, l'ex rettore ha sentito la necessità di dare spiegazioni ai suoi concittadini. «Quello che non è andato per il verso giusto - racconta ancora Manfredi - è un atto burocratico, e la burocrazia è complessa. Però voglio anche dire che comunque molti pezzi di Napoli oggi sono illuminati». La vicenda risale a settembre quando il bando di gara si è inceppato nonostante la Camera di Commercio retta da Ciro Fiola aveva messo a disposizione una cifra ingente, oltre 2,5 milioni. Quell'atto non è andato a buon fine si sono persi un bel po' di quattrini. Per il prossimo Natale la sostanza è che la macchina amministrativa partirà molto presto fin dalla primavera si inizierà a programmare le luminarie e lo stessa kermesse delle veste legate a quel periodo.

In questa cornice va comunque detto che Palazzo San Giacomo - con il supporto della Città metropolitana - ha investito circa 2 milioni con le luci arrivate non solo nelle vie storiche e dello shopping ma anche in periferia. E sono da segnalare anche le iniziative dei privati come al Corso Umberto dove i commercianti hanno fatto tutto da soli raccogliendo un appello dello stesso sindaco attesa la situazione di difficoltà in cui si è venuto a trovare il Comune. Per mettere le luminarie il percorso amministrativo è passato per le Municipalità a ciascuna delle 10 circoscrizioni è stato chiesto di indicare dove avrebbero preferito installare le luci. Facile intuire la mappa delle strade per quello che riguarda il centro storico, vale a dire tutti i Decumani, quindi in via Toledo, la passeggiata dello shopping, poi Chiaia anche qui i privati si sono fatti avanti, è una dele zone della città più ricche per reddito e anche meta turistica importante oltre che centro della movida. E poi piazza Plebiscito e il lungomare che saranno il teatro dei festeggiamenti di Capodanno.

Manfredi ieri ha fatto gli auguri alla città con un videomessaggio attraverso i media del Comune: «Auguri di buone feste e che sia un anno di pace, di serenità, di salute, di opportunità in cui ognuno possa realizzare i propri sogni e le proprie speranze». Così il sindaco che vede un futuro pieno di opportunità. «La città sta crescendo - racconta l'ex rettore - abbiamo tantissimi turisti, Napoli è all'attenzione di tutto il mondo, è al centro dello spettacolo, del teatro, della musica, degli investimenti internazionali. Dobbiamo crederci tutti insieme, dobbiamo fare sempre di più, dobbiamo migliorare i servizi, le opportunità, le occasioni per questa straordinaria città. Sono sicuro che tutti insieme costruiremo sempre di più una grande Napoli, una Napoli europea, accogliente, che può dare un'opportunità a tutti: crediamoci insieme e costruiamo un grande futuro per la nostra bellissima città».

Nel messaggio il sindaco rivolge un pensiero «ai tanti che soffrono, ai malati, agli anziani e alle persone che hanno di meno. A loro deve andare sempre di più una mano tesa, un'opportunità, il desiderio di essere in famiglia».