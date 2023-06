Che il nuovo piano di dimensionamento scolastico fosse argomento scottante, lo si sapeva. Da mesi tra Regione Campania e Ministero dell'Istruzione e del Merito la tensione è palpabile, con i primi, per voce del presidente Vincenzo De Luca, che hanno gridato un chiarissimo «no pasarán» al ministro Valditara durante l'incontro pubblico di giovedì. Sul Mattino di ieri la dirigente Carmela Palumbo, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Mim, ha bacchettato la Campania su una governance troppo permissiva degli anni scorsi e accusato De Luca di divulgare numeri errati, poiché invece di una riduzione di istituzioni scolastiche, queste aumenteranno. L'assessore regionale all'Istruzione Lucia Fortini, però, non ci sta e contesta punto per punto le accuse dagli uffici di viale Trastevere.

Assessore Fortini, cosa c'è che non va nelle precisazioni del Mim?

«Tutto. Tanto per iniziare, non mi sorprende che le domande politiche poste da me e il presidente De Luca, abbiano ricevuto risposte tecniche, da un capo dipartimento che per lavoro considera le scuole semplicemente numeri come lo sono alunni, professori, amministrativi. È normale che una dirigente dica: "Abbiamo un decremento demografico e dobbiamo tagliare". E già l'uso continuo di questo termine, tagliare, mi disturba e fa capire molto anche ai non addetti ai lavori».

Resta il fatto che c'è un numero elevato di scuole sottodimensionate.

«I numeri che ha fornito la dirigente Palumbo non ci risultano: attualmente in Campania abbiamo 865 sedi normodimensionate ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto legge 98 del 2011. Cioè quello che fissa 600 alunni per grandi centri e 400 per quelli piccoli. Secondo il Mim, questo numero diventerà 832 tra un anno, e con l'applicazione della nuova norma ci daranno 7 sedi in più, passando a 839. Ebbene, mentono. Quelle 832 scuole di cui parlano, se pure fosse una previsione, è errata. Noi non perderemo così tante autonomie con i parametri 600-400. Resta il dato inoppugnabile: in Campania ho 865 scuole e tra due anni coi loro parametri passeranno a 839: quindi le scuole le perdo. E a dirlo non sono io ma proprio loro, nei documenti che ci hanno fornito».

Ma negli anni passati c'erano scuole sottodimensionate che non avete accorpato?

«La Campania, come altre regioni, ha avuto delle deroghe, cioè il numero per le autonomie non era più 600-400 ma 500-300. Ora ci viene detto che la deroga nostra non dovevamo rispettarla, che facciamo cattiva governance, eppure la stessa dirigente invoca le deroghe per il personale Ata insufficienti. Ma le dirò di più: perché i parametri 500-300 non possono essere validi anche per Valditara? Se abbiamo un calo demografico nazionale, perché non abbassiamo per tutti i parametri, invece di tagliare sull'istruzione? Questa è una scelta politica che può e deve assumersi il ministro, e se non lo fa, deve essere chiaro che non è obbligato dal Pnrr».

Non c'è obbligo?

«No, i nuovi parametri per il dimensionamento scolastico non sono nel documento del Pnrr, li ha fissati il Mim. Ho cercato decine di volte ma questi parametri sventolati non ci sono. Ho chiesto al ministro e ai dirigenti di mostrarmi il documento: non ho mai ricevuto risposta. Ripetono che l'Europa ci impone di ridurre le autonomie scolastiche, ma non è vero. Aspetto di essere smentita dal ministro Valditara, ma so già che non lo farà. L'Europa ci ha detto ben altro: che dobbiamo prenderci cura dei nostri ragazzi, che dobbiamo ridurre i divari, addirittura c'è un passaggio in cui si dice che dobbiamo tutelare le zone montane, le aree interne, i territori meno abitati... E questi divari non li colmi se riduci il numero di autonomie scolastiche, perché se lo fai, ci troveremo con dirigenti che avranno più sedi da governare. E questo lo sappiamo già che è un processo che danneggia».

Tipo quello che sul Mattino di ieri ha descritto Franco Di Cecilia, dirigente di 38 plessi scolastici in 11 piccoli comuni.

«Esatto. Il preside dice che non ha avuto risposte da me su questo disagio: ma non sono io a dovergliele dare, non ho dettato io quelle regole. Perché per me sono un'assurdità, un dirigente non può avere 38 plessi e nemmeno 15, perché non gli consentono di curare l'utenza: i ragazzi. Noi non possiamo considerare, quindi, come parametro medio 961 studenti per istituzione scolastica dal 2024/25».

E allora cosa fare?

«Valditara decida che valgono i parametri 500-300, altrimenti che distrugga lui la scuola, perché noi a queste condizioni non ci siamo. Non ridurremo le autonomie scolastiche, per noi non sono numeri ma persone».