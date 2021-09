«Luigi Cesaro agli arresti domiciliari», il giudice firma l'ordine ma deciderà il Senato

Il gip Miranda ha firmato l’ordine di arresto ai domiciliari per Luigi Cesaro. Venerdì mattina, sono stati i carabineri a notificare la misura cautelare per l’accusa di concorso esterno in associazione camorristica. Ora la misura è stata trasmessa al Senato, che dovrà riunirsi per valutare il nodo autorizzazione a procedere.

Stando a quanto emerso finora, il gip avrebbe valutato una memoria difensiva firmata lo scorso giugno dal professore Alfonso Furgiuele, difensore di Cesaro, respingendo gli arresti in carcere per attenuate esigenze cautelari. Al centro della valutazione del gip, alcune telefonate intercettate e le accuse di un pentito del clan Puca, a proposito dei rapporti interni al palazzo comunale di Sant’Antimo.