Napoli, De Magistris di nuovo contro Manfredi: «Primo anno disastroso, sindaco sempre più bugiardo»

«Ad un anno dal primo anno di disastro da sindaco, Gaetano Manfredi si mostra anche sempre più bugiardo, difetto che dovrebbe cozzare con chi è stato anche rettore ai vertici dell’Università pubblica e che dovrebbe dare esempio di lealtà e correttezza.

Oggi, per giustificare il suo nulla, dice che ha trovato un comune senza personale e senza progetti per il Pnrr» afferma Luigi de Magistris «Nonostante il poco personale, per colpa dei governi nazionali ed anche di quello in cui è stato ministro e per colpa di norme che hanno impedito di assumere e tagliato risorse economiche, quello che si continua a realizzare ed inaugurare a Napoli è solo merito di quel personale falcidiato dalla politica nazionale e merito della nostra amministrazione che ha subito ostacoli dolosi proprio dai governi nazionali senza mai mollare. Per non parlare dei progetti del Pnrr che sono stati realizzati dalla nostra amministrazione e che l’attuale sindaco si è trovato belli e pronti» prosegue l’ex sindaco di Napoli.

«Caro Manfredi, l’unica verità amara rimane il portafoglio che vi siete triplicati. Dopo un anno è poco per il popolo, molto per le vostre tasche. Perché non restituite dopo un anno, per il nulla che avete fatto, parte del maltolto e lo riponete nelle casse comunali?» conclude de Magistris.