De Magistris, rinviato il Consiglio comunale di Napoli: slitta ancora l'approvazione del bilancio

Nuovamente rinviata la seduta del Consiglio comunale di Napoli sul bilancio di previsione 2020-2022. Una seduta apparsa subito delicata per la maggioranza, con il rischio di una bocciatura del provvedimento e la conseguente fine dell'esperienza amministrativa del sindaco Luigi de Magistris. È stato lo stesso primo cittadino a intervenire, al termine di un lungo dibattito su una pregiudiziale presentata dal gruppo di Forza Italia per la surroga della dimissionaria Mara Carfagna con il primo dei non eletti Armando Coppola.

Dopo il ritiro della pregiudiziale, e quindi con la possibilità di proseguire la seduta che sarebbe dovuta culminare nel voto, de Magistris ha chiesto di mettere ai voti la proposta di rinvio della seduta per poter, nei giorni che separano dalla prossima seduta di Consiglio, «arrivare a una maggiore condivisione di un'azione politica di transizione che ci porti alla primavera». La proposta è stata messa ai voti dal presidente del Consiglio comunale Sandro Fucito, ottenendo 18 voti favorevoli e 13 voti contrari. La seduta, che era già in seconda convocazione dopo il mancato numero legale della precedente convocazione, è stata quindi rinviata.

