Comune di Napoli, de Magistris: «Regione e governo hanno fatto di tutto per metterci in ginocchio. Non glielo perdonerò mai!»

«De Luca è stato l'avversario più aggressivo, ha praticato la teoria che la città e De Magistris dovevano essere messi in condizioni di non operare. E quando una regione non si comporta correttamente sul piano istituzionale è grave. Lo ha anche confessato: finalmente possiamo riprendere a finanziare il comune ha detto pochi giorni fa il presidente della regione Campania De Luca». Lo ha sottolineato Luigi de Magistris, intervistato dal giornalista Marco Caiano nel corso della trasmissione Studio Mattina di Canale 9.

APPROFONDIMENTI LA STRATEGIA Napoli, il pressing di Manfredi: senza il commissario la... LA POLITICA Sistema Salerno, De Luca indagato e de Magistris rievoca la... LA POLITICA Debiti dei Comuni, governo sordo sui fondi salva-Napoli: sarà...

«Per dieci anni ho cercato in tutti i modi il sostegno dei vari governi nazionali, anche di quello di cui faceva parte Manfredi. Abbiamo trovato sempre un silenzio assordante, anzi, dico di più, una volontà pervicace di non sostenere Napoli, perché Napoli dava fastidio per quello che rappresentava nella sua rinascita culturale. Dava fastidio un'esperienza amministrativa totalmente, libera, autonoma indipendente e onesta. Pur di attaccare un'amministrazione che non apparteneva al sistema, hanno fatto di tutto per mettere in ginocchio una città e un popolo. Questa è una cosa che non gli perdonerò mai dal punto di vista morale» ha raccontato nel corso dell'intervista De Magistris.