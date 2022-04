Luigi Di Maio a Marano: «Valorizzare beni confiscati è un dovere, riapriamo ambasciata a Kiev»

«Abbiamo deciso di riaprire l'ambasciata italiana a Kiev. L'italia è in prima linea per sostenere gli sforzi di pace. Dobbiamo ricordarci sempre chi è l'aggredito e chi l'aggressore. Putin in questo momento non vuole la pace». Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio, intervenuto a Marano in occasione dell'inaugurazione del bene confiscato ad Armando del Core, in carcere per l'omicidio Siani.

«Valorizzare i beni confiscati - ha aggiunto Di Maio - è una priorità del governo e necessario per battere le mafie».