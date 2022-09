Napoli, Luigi Di Maio da Nennella balla «The Time of My Life» di Dirty Dancing: il video

Luigi Di Maio oggi si è scatenato in un ballo sulle note della celebre canzone di Dirty dancing «The Time of My Life» nella famosissima trattoria «Nennella». I camerieri, a ritmo di musica, hanno sollevato il ministro degli Esteri emulando la storica «presa» tra Patrick Swayze e Jennifer Grey nel film.

Ma la «performace» di Di Maio non è finita lì, ha infatti cantato e ballato anche diverse canzoni neomelodiche insieme ai camerieri del locale.

La maglietta di Maradona indossata sull'immancabile camicia bianca. La sosta al bar per il caffè, «bravi, è a fin ro munn». E poi il fruttivendolo che lo mette in guardia «sei circondato da munnezza, stai attento» e la signora che raccomanda «non fare come la Meloni, il reddito di cittadinanza non lo cancellare».