Luigi Di Maio e Roberto Fico faccia a faccia al matrimonio di Amitrano

La location è bella, è sulla Costiera amalfitana, un ex convento con annessa chiesa dove oggi si sposerà il giovane deputato Alessandro Amitrano. Con due testimoni d'eccezione: il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il presidente della Camera Roberto Fico. Ma il punto non è la loro funzione al matrimonio di Amitrano, ma il loro ruolo politico. Nel M5S raccontano - e non è un mistero per nessuno - che lo stallo che c'è a Napoli sui nomi del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati