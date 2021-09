Luigi Di Maio, la lettera di un'adolescente campana: «Grazie a lei mi sono avvicinata alla politica»

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è in questi giorni impegnato nella campagna di sostegno ai candidati M5S per le elezioni amministrative in Campania. Tuttavia, nel corso del suo tour regionale, il ministro ha ricevuto una piacevolissima sorpresa da parte di un'adolescente del posto.

La giovane, di anni 14, ha infatti scritto una lettera dove esprime tutta la sua ammirazione e sostegno per il ministro e il movimento, oltre a manifestare la volontà di entrare un giorno in politica. Recita così la lettera: «Caro ministro, da tanto tempo volevo conoscerla e finalmente si è presentata l'occasione. Io la seguo sempre con tanto affetto e trovo sempre molto interessanti i suoi interventi. Grazie a lei e al suo Movimento mi sono avvicinata alla politica e, nonostante io abbia 14 anni, spero un giorno di diventare come lei, per contribuire ad un futuro migliore».

Tanta è stata quindi l'emozione della giovane, che ha atteso la fine dell'intervento di Di Maio per consegnargli personalmente il suo scritto. Immancabile, alla fine dell'incontro, la foto di rito con il titolare degli Esteri, oltre alla promessa di rivedersi presto alla Farnesina.