Napoli, la prima volta del vicesindaco Panini: «In sette anni lo Stato ci ha tolto un miliardo»

Lunedì 12 Novembre 2018, 10:00

Da assessore a vicesindaco in sette anni con dentro la scalata a demA - il movimento politico che porta il nome del sindaco Luigi de Magistris - di cui è segretario. Enrico Panini, ex piddino ed ex della Cgil, a Napoli ha messo radici e ora deve affrontare problemi molto seri: rischio dissesto, maggioranza traballante e tanto altro.«Senza falsa modestia, mi sento un componente della giunta di un grande Comune ora con più responsabilità. La prima delle quali è contribuire al consolidarsi della primavera napoletana. Sono a Napoli dal luglio 2012, non parlo, purtroppo, nonostante lo studio, la lingua napoletana ma al nord non vado da tempo. Sono grato ad una città che mi ha osservato, giudicato, accolto, insegnato».