Venerdì 21 Settembre 2018, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Missione in Campania, lunedì 24 settembre, per il ministro per il Sud Barbara Lezzi. Alle 10 il ministro sarà all’Interporto Campano di Nola, con visita del polo logistico e successivo confronto con Giuseppe Maiello (Presidente Interporto Campano), Ferdinando Grimaldi (Presidente Cis), Claudio Ricci (Amministratore delegato Cis), Gianmarco Nicelli (Amministratore delegato Vulcano S.p.A.). Alle 14.30 a Napoli il ministro incontrerà a Palazzo San Giacomo il sindaco Luigi De Magistris. Alle 16, alla Regione, tavolo tecnico sul tema dei fondi europei con il governatore Vincenzo De Luca.